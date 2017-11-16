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Четверг, 16 ноября 2017, 18:46 мск

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В Москве задержан педофил за преступление 16-летней давности

В Москве задержан педофил за преступление 16-летней давности

В Москве задержан 42-летний мужчина, который почти 16 лет скрывался от правоохранительных органов по обвинению в изнасиловании малолетней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено в июне 2001 года.

По данным ведомства, в июне 2001 года в хозблоке на территории поселка Мосрентген обвиняемый совершил изнасилование малолетней 1990 года рождения, а также иные насильственные действия сексуального характера, после чего он скрылся от органов следствия. Тогда же он был объявлен в розыск и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности личности, предусмотренных ч. 3 ст. 131 УК РФ и ч. 3 ст. 132 УК РФ (в редакции, действовавшей в 2001 году).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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