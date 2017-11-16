российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 ноября 2017, 18:47 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

СКР признал обрушение футбольных ворот на девочку уголовным делом

СКР признал обрушение футбольных ворот на девочку уголовным делом

В Подмосковье по результатам доследственной проверки обстоятельств падение на девочку футбольных ворот возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила перс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в подмосковной Балашихе еще 23 сентября, когда в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 10-летней девочки в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, которую она получила на спортивной площадке.

По данным следствия, в дневное время девочка играла на спортивной площадке на Звездной улице, где схватилась за верхнюю перекладину футбольных ворот и повисла на них. В какой-то момент ворота упали вместе с девочкой, в результате чего ребенок получил тяжелую травму головы.

В ходе осмотра спортивной площадки установлено, что ворота не закреплены, не устойчивы, не имеют фундамента. В настоящее время ворота изъяты. Помимо этого, установлено, за какой управляющей компанией закреплено обслуживание данной спортивной площадки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожность в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.17

«Экономика восстановилась»: Росстат сообщил о нулевом росте промышленного производства. / В Москве задержан педофил за преступление 16-летней давности. / Попал под арматуру: в Москве жестоко избит помощник депутата Госдумы от «ЕР». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Страшная находка в Долгопрудном: в мусоре обнаружен труп младенца

Молоко с червями: в Подмосковье появилась опасная детская кухня

Подозреваемыми в жестоком убийстве мужчины в Шатуре оказались москвичи

В Подмосковье ФСБ ликвидировала крупную подпольную нарколабораторию

Взрыв в жилом доме в Химках: один человек погиб

Дело «пьяного» мальчика: виновница смертельного ДТП получила реальный срок заключения

СКР возбудил дело об убийстве девушки со связанными ногами

В Мытищах 3-летнюю девочку едва не загрызли собаки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров

Москва, все новости

Страшная находка в Долгопрудном: в мусоре обнаружен труп младенца

Молоко с червями: в Подмосковье появилась опасная детская кухня

Насмотрелись: СКР начал проверку о видеокамерах в кабинетах частной клиники

Сечин не спешит в суд по делу Улюкаева: «нужно согласовать графики»

Подозреваемыми в жестоком убийстве мужчины в Шатуре оказались москвичи

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости