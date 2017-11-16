СКР признал обрушение футбольных ворот на девочку уголовным делом

В Подмосковье по результатам доследственной проверки обстоятельств падение на девочку футбольных ворот возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила перс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в подмосковной Балашихе еще 23 сентября, когда в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 10-летней девочки в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, которую она получила на спортивной площадке.

По данным следствия, в дневное время девочка играла на спортивной площадке на Звездной улице, где схватилась за верхнюю перекладину футбольных ворот и повисла на них. В какой-то момент ворота упали вместе с девочкой, в результате чего ребенок получил тяжелую травму головы.

В ходе осмотра спортивной площадки установлено, что ворота не закреплены, не устойчивы, не имеют фундамента. В настоящее время ворота изъяты. Помимо этого, установлено, за какой управляющей компанией закреплено обслуживание данной спортивной площадки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожность в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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