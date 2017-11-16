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Четверг, 16 ноября 2017, 18:46 мск

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Подозреваемыми в жестоком убийстве мужчины в Шатуре оказались москвичи

Подозреваемыми в жестоком убийстве мужчины в Шатуре оказались москвичи

Следователи задержали двоих мужчин по подозрению в жестоком убийстве мужчины в подмосковной Шатуре. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, к совершению преступления оказались причастны жители Москвы.

Как сообщалось ранее, 27 октября неизвестные находясь рядом с магазином «Бристоль» на проспекте Борзова города Шатуры в ходе ссоры с потерпевшим сначала подвергли его избиению, а затем задушили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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