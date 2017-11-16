Насмотрелись: СКР начал проверку о видеокамерах в кабинетах частной клиники

В Москве Следственный комитет организовал доследственную проверку информации об установке видеокамер в кабинетах столичного частного медицинского центра. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба московского главка ведомства.

В прессу попало видео, из которого следует, что якобы лица из числа руководства одного из московских медицинских центров незаконно установили камеры видеонаблюдения в смотровых и процедурных кабинетах. Кроме того, в видеоролике сообщается, что видеозаписи с камер просматривает охранник.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств. Как предполагается, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям руководства медицинского учреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.17

Сечин не спешит в суд по делу Улюкаева: «нужно согласовать графики». / Подозреваемыми в жестоком убийстве мужчины в Шатуре оказались москвичи. / СКР признал обрушение футбольных ворот на девочку уголовным делом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»