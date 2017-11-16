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Четверг, 16 ноября 2017, 18:46 мск

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Насмотрелись: СКР начал проверку о видеокамерах в кабинетах частной клиники

Насмотрелись: СКР начал проверку о видеокамерах в кабинетах частной клиники

В Москве Следственный комитет организовал доследственную проверку информации об установке видеокамер в кабинетах столичного частного медицинского центра. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба московского главка ведомства.

В прессу попало видео, из которого следует, что якобы лица из числа руководства одного из московских медицинских центров незаконно установили камеры видеонаблюдения в смотровых и процедурных кабинетах. Кроме того, в видеоролике сообщается, что видеозаписи с камер просматривает охранник.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств. Как предполагается, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям руководства медицинского учреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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