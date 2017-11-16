Страшная находка в Долгопрудном: в мусоре обнаружен труп младенца

В подмосковном Долгопрудном на мусоросортировочной станции при разборе отходов на конвейере обнаружен труп младенца. Следственный комитет организовал по данному факту проверку, передает «Росбалт».

В пресс-службе регионального главка ведомства уточнили, что тело новорожденного мальчика было обнаружено накануне вечером. В настоящее время следователями опрашивается персонал сортировочной станции мусора и водители мусоровозов.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.11.17

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