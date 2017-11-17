Крупное мошенничество с недвижимостью: задержана банда черных риелторов

В Подмосковье задержана группа мошенников, совершавшая сделки купли-продажи недвижимости и земельных участков обманным путем. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общая сумма ущерба оценивается более чем в 100 млн рублей,

Полиция задержала восемь человек, трех из них суд заключил под стражу, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде. При обысках у злоумышленников изъяли четыре пистолета и более 100 патронов различного калибра.

В ведомстве уточнили, что группа орудовала в московском регионе с 2015 года. Ранее в Подмосковье были задержаны еще 11 подозреваемых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

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