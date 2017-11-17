ЧП в Мосгорсуде: обвиняемые в хулиганстве попытались себя убить

Сегодня днем в Московском городском суде произошло ЧП: обвиняемые в хулиганстве, находясь в конвойном помещении, нанесли себе телесные повреждения имеющимся при них металлическим предметом. По данному факту организована доследственная проверка.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работают следователи Главного управления, выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников конвойной службы, осуществлявшим мероприятия по конвою следственно-арестованных, по ст. 285, ст. 293 и ст. 110 УК РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным «Интерфакса», который цитирует одного из адвокатов подсудимых Шамиля Яндарбаева, шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались покончить с собой. Как уточняет РИА «Новости», арестанты вскрыли себе вены.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

Революция-1917 и Прибалтика: установка на независимость. / Водитель «красногорского стрелка» освобожден в зале суда. / Губернаторам и мэрам придется стать козлами отпущения на время президентской кампании. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»