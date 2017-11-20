Случайный выстрел: мужчина едва не убил 11-летнего сына

В минувшие выходные в Москве произошел жуткий несчастный случай. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина при разборке пистолета непроизвольно произвел выстрел, в результате чего пуля попала в его 11-летнего сына.

Ребенок с огнестрельным ранением левого бедра был госпитализирован в травматологическое отделение столичной больницы. ЧП произошло в жилом доме на западе столицы в субботу, 18 ноября.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.17

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