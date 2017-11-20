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Понедельник, 20 ноября 2017, 10:33 мск

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В Москве пьяный полицейский совершил ДТП

В Москве пьяный полицейский совершил ДТП

Пьяный полицейский устроил ДТП на юго-востоке Москвы. Авария произошла на пересечении улицы Привольной и Лермонтовского проспекта.

В свободное от службы время участковый уполномоченный МВД России по Басманному району Москвы, капитан полиции, находясь за рулем Volvo, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Volkswagen. При этом пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Кроме того, выяснилось, что виновник аварии пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что теперь полицейского уволят и привлекут к установленной законом ответственности.

Москва, Ольга Ветрова

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