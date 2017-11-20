В Подмосковье дети отравились неизвестным лекарством

В Подмосковье двое детей отравились неустановленным лекарством. Несчастный случай произошел в микрорайоне Ожерелье в городе Кашира.

По данным РЕН-ТВ, пострадавшие – в возрасте шести и семи лет – выпили неизвестные таблетки. Между тем, «Пятый канал» информирует, что малыши приняли капли от давления китайского производителя, после чего были госпитализирован в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.11.17

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