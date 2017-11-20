Дело о стрельбе в «Москва-Сити» передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о перестрелке на территории комплекса «Москва-Сити» передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Москве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт разгорелся вечером 17 ноября между неустановленными посетителями и сотрудниками частного охранного предприятия, а также вольнонаемными работниками вневедомственной охраны. В результате шесть охранников получили огнестрельные ранения различной тяжести и были госпитализированы. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Теперь ход расследования взят на контроль.

По данным СМИ, инцидент произошел в ресторане Crystall Ball Room, находящемся в здании комплекса. Здесь должно было состояться торжество по случаю юбилея бизнесмена Дмитрия Павлова, известного следственным органам под кличкой Павлик. Сообщается также, что ссора началась на автостоянке, когда охрана попросила водителя перепарковаться, чтобы не мешать прибывающим гостям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.17

Школьник из Нового Уренгоя заступился в Бундестаге за «невинно погибших» фашистов. / Косморобот Федор полетит с экипажем на МКС. / Биржевой курс евро опустился ниже 70 рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»