В Подмосковье арестован подозреваемый в жестоком убийстве жены и дочери

В Подмосковье Орехово-Зуевский суд заключил под стражу на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве жены и дочери. Жестокая расправа была совершена в ночь с 12 на 13 ноября.

«В ходе ссоры и внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей супруге и дочери, имея умысел на убийство последних... держа в руке предмет, обладающий колото-резаными свойствами, нанес им потерпевшим множество ударов в область шеи и груди», – сообщает пресс-служба суда.

От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.17

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