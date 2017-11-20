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«Громкое дело»: в Подмосковье убийца байкеров получил пожизненный срок

«Громкое дело»: в Подмосковье убийца байкеров получил пожизненный срок

В Подмосковье убийца байкеров Илья Асеев приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На счету преступника – пять жертв. Расправа над мотоциклистами была совершена 8 мая 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района. Как установлено следствием и судом, около 6 утра возле заброшенного здания пивоваренного завода между пятью байкерами с и Асеевым произошел конфликт. В результате подсудимый произвел серию выстрелов из охотничьего ружья «Сайга». Все пятеро скончались на месте, а преступник скрылся.

При этом убийства совершались на глазах у двух женщин, сопровождавших мотоциклистов и ставших свидетелями.

Вскоре Асеев был задержан у дома, где он проживал. На допросе он признался в содеянном.

По его делу было проведено более 20 судебных экспертиз и допрошено более 20 свидетелей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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