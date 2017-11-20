Патриарх Кирилл предупредил о приближении «грозных мгновений истории»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего 71-летия заявил о приближении «грозных мгновений истории» и о том, что мы «входим в критический период развития человеческой цивилизации».

«Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», – предупредил настоятель в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

Он также обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не сбивать людей с толку. По его мнению, сегодня грех «не просто очевиден», а «демонстрируется самым притягательным способом – через кинематограф, через театр», передает «Интерфакс».

«И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь», – считает настоятель.

Патриарх пояснил, что говорит о том искусстве, которое в последние годы заявляет о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех». Главу РПЦ огорчает, что «очень многая часть нашей интеллигенции повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели – революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем».

Сегодня, подчеркнул он, «не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей» – необходимо сплотить все здоровые силы, и Церковь, и искусство, и культуру, наших писателей, ученых – всех, кто любит Родину, «потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации».

Патриарх обратил внимание, что, по христианскому вероучению, приближение и удаление конца света зависит от нас самих. В связи с этим он призвал каждого, особенно публичных людей, осознать ответственность за Россию и весь род человеческий и «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».

После литургии в храме Христа Спасителя митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий от имени Священного Синода передал ему в дар точную копию куколя – головного убора и мантии святителя Тихона, возглавившего Русскую церковь 100 лет назад.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.11.17

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