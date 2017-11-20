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Понедельник, 20 ноября 2017, 17:21 мск

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Сколько стоят дети: в Подмосковье женщина продавала будущего ребенка за 300 тысяч

Сколько стоят дети: в Подмосковье женщина продавала будущего ребенка за 300 тысяч

В Подмосковье против 32-летней женщины возбуждено уголовное дело за попытку продажи своего будущего ребенка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, она была задержана при получении задатка в 70 тысяч рублей.

По данным следствия, женщина откликнулась в соцсети на предложение продать малыша. В разговоре с покупателем по телефону она пояснила, что хочет отдать ребенка за 300 тысяч рублей «в связи с тяжелым материальным положением». При этом 100 тысяч она хотела получить сразу в качестве предоплаты, а остальную сумму – после рождения.

В СКР отметили, что 17 ноября будущая мамаша встретилась с покупателями, которые передали ей 70 тысяч рублей. После этого женщина была задержана. Однако она утверждает, что ребенка продавать вовсе не хотела, а собиралась получить предоплату – расплатиться с долгами и затем вернуть деньги, объяснив покупателям, что передумала.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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