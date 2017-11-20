Кризиса «нет»: реальные доходы жителей России ускорили падение

Рекордно низкая официальная инфляция в России не сказывается позитивно на благосостоянии жителей страны. В октябре реальные располагаемые доходы населения ускорили снижение в годовом выражении до 1,3%, а по итогам десяти месяцев сократились на те же 1,3%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В ведомстве уточнили, что реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Этот показатель сокращается четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. Единственный раз этот показатель вырос только в январе 2017 года, когда были осуществлены единовременные выплаты пенсий. Впоследствии доходы вновь перешли к снижению.

По подсчетам заместителя председателя Внешэкономбанка Андрея Клепача, реальные доходы населения за три года снизились на 10%. «По этому году пока тоже минус, но думаю, что в ноль или около ноля мы выйдем, но в принципе это колоссальный провал – это сопоставимо с тем, что было в 1992 году», – цитирует его «Прайм».

Клепач полагает, что доходы бюджетников смогут восстановиться на докризисном уровне только после 2020 года.

Лишь неким слабым утешением для правительственных чиновников, которые регулярно рапортуют о завершении кризисного периода и начале роста отечественной экономики, может служить другая цифра Росстата. В частности, согласно подсчетам статистического ведомства, реальная начисленная заработная плата в октябре в годовом выражении выросла на 4,3%, в месячном выражении – на 0,3%, а рост в январе-октябре составил 3% по сравнению с десятью месяцами прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре составила 38 275 рублей. Показатель вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 0,5% по сравнению с сентябрем текущего года. По итогам января-октября номинальная зарплата выросла на 7% в годовом выражении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.17

Сколько стоят дети: в Подмосковье женщина продавала будущего ребенка за 300 тысяч. / На юге России ищут счастливчика, сорвавшего куш в 100 миллионов. / Совфед требует проверить учебную программу школьника, пожалевшего пленных гитлеровцев. «Это недопустимо». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»