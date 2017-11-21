В подмосковном Домодедове перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

В подмосковном Домодедове произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса, в результате чего ранения получили несколько человек. Информация об аварии поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 07:30.
Автобус съехал в кювет и опрокинулся на 34-ом километре трассы М4. В результате аварии никто из 46 человек, находившихся в транспорте, не погиб. Однако пять человек получили различные травмы: четверо находятся в состоянии средней тяжести, один – легкой тяжести, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
Известно также, что автобус следовал из Ростова в Москву.
На место происшествия вскоре прибыла оперативная группа Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 21.11.17
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