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Вторник, 21 ноября 2017, 11:25 мск

Москва

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Нет тела – нет дела? В московской больнице врачи сами кремировали тело «погибшего от пневмонии»

Нет тела – нет дела? В московской больнице врачи сами кремировали тело «погибшего от пневмонии»

В Москве медицинские сотрудники кремировали 29-летнего молодого человека, который скончался в результате болезни. По данным СМИ, все манипуляции были проделаны без уведомления и согласия его родных.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, по данному факту организована доследственная проверка.

Отмечается, что первоначально информация о ЧП появилась в СМИ. Мужчина, якобы скончался от пневмонии. При этом врачи не сообщили родственникам о его смерти и самостоятельно приняли решение о его кремации.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что в рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников и руководства медицинского учреждения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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