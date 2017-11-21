Нет тела – нет дела? В московской больнице врачи сами кремировали тело «погибшего от пневмонии»

В Москве медицинские сотрудники кремировали 29-летнего молодого человека, который скончался в результате болезни. По данным СМИ, все манипуляции были проделаны без уведомления и согласия его родных.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, по данному факту организована доследственная проверка.

Отмечается, что первоначально информация о ЧП появилась в СМИ. Мужчина, якобы скончался от пневмонии. При этом врачи не сообщили родственникам о его смерти и самостоятельно приняли решение о его кремации.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что в рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников и руководства медицинского учреждения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.17

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