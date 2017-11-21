Экономисты: Реальный выход России из кризиса откладывается

Российская экономика остается крайне зависимой от нефтяных цен. Как считают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики, сомнительная устойчивость ситуации была связана только с топливно-энергетическим комплексом и временным улучшением ожиданий на фоне оптимистичных прогнозов Министерства экономики, которые, как оказалось, не подкреплены реальными процессами. В этой ситуации действительный выход из кризиса, о котором уже объявили в правительстве и ЦБ, откладывается.

Экономисты обращают внимание, что в октябре промышленность показала нулевые темпы роста год к году и символический спад на 0,1% к сентябрю с исключением сезонного и календарного факторов. При этом рассчитываемый «Центром развития» индекс базовых видов экономической деятельности снизился на 0,6%, вернувшись к уровню июля.

«Таким образом, ситуация не улучшилась по сравнению с третьим кварталом, когда объемы промышленного производства и ВВП (квартал к предыдущему кварталу со снятой сезонностью), уже начали снижаться. С большой вероятностью, с точки зрения динамики ВВП год к году, второй квартал останется верхней точкой 2017 года», – говорится в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе».

По оценке экспертов, большая роль запасов в формировании 2,5-процентного роста во втором квартале при отсутствии фундаментальных изменений в структуре экономики говорит о том, что это ускорение было результатом конъюнктурных факторов: ползучего восстановления нефтяных цен в предшествующие месяцы и временного улучшения ожиданий на фоне оптимистичных прогнозов Министерства экономики.

«Однако эти ожидания не были поддержаны реальными процессами. Рост ВВП забуксовал, так и не преодолев исторического максимума, достигнутого во втором квартале 2014 года… И если ранее мы писали о преодолении российской экономикой почти 3/4 пути от низшей точки кризиса (II квартал 2016 г.: -3,5% к среднему уровню 2014 г.) до уровня 2014 г., то с учетом плохой статистики за III квартал оказывается пройденной лишь чуть больше половины пути: ВВП должен вырасти на 1,4% относительно III квартала 2017 г», – отмечается в докладе.

Если сравнивать с докризисной траекторией роста российской экономики, продлеваемой из 2014 г. темпом 1,5% в год, то отставание фактического ВВП от посчитанного таким способом теоретического в III квартале составляло 6%, что больше значений двух предыдущих кварталов и примерно соответствует значениям 2016 г. Ввиду дефицита федерального бюджета на уровне 2-2,5% ВВП, полный негативный эффект от кризиса ещё больше, подчеркнули экономисты.

О тревожной ситуации свидетельствуют данные Росстата, согласно которым в январе-августе 2017 года сальдированный финансовый результат экономики составил 6,4 трлн рублей и снизился (в действующих ценах) к тому же периоду прошлого года на 8,5%; на 5% сократилась прибыль организаций, формирующая базу налога на прибыль; упала рентабельность продукции.

В оптовом звене торговли прибыль сократилась на 32%, в розничном ещё больше – на 42%, а рентабельность упала до 2,5% и 1,7% соответственно. Критическое снижение прибыли (более чем в 2 раза, или на 214 млрд рублей) зафиксировано в профессиональной и научно-технической деятельности. В секторе производства товаров прибыль увеличилась всего на 64 млрд рублей (+1,6% к январю-августу 2016 г.). Но основной положительный вклад внесла добыча полезных ископаемых, где прибыль за год выросла на 291 млрд рублей (+21%). При этом в добыче нефти и газа рост прибыли составил 1,4 раза, в добыче угля – 2,7 раза, и произошёл он как за счёт опережающего роста внутренних и внешних цен производителей, так и из-за роста добычи.

В обрабатывающей промышленности на фоне незначительного увеличения выпуска (менее 1%) ценовой фактор стал определяющим для динамики прибыли, но скорее со знаком «минус». Прошлогодние лидеры (химия и металлургия) сократили прибыль на 40% и 30% соответственно, потеряв за год суммарно 363 млрд рублей. При этом в январе-августе 2017 года цены производителей в химическом производстве демонстрировали абсолютное снижение, а в металлургии произошло их существенное замедление, на которое наложилось падение выпуска. Напротив, в нефтепереработке благодаря 15-процентному росту цен производителей прибыль увеличилась на 236 млрд рублей (в 1,8 раза). В итоге прибыль в обрабатывающей промышленности уменьшилась на 214 млрд рублей (-10,7% к январю-августу 2016 г.), а рентабельность продукции упала до 7,4% против 8,9% годом ранее.

В этой ситуации, как подчеркнули экономисты, фактически единственным стабильным драйвером роста прибыли в экономике остаётся топливно-энергетический комплекс (включая нефтепереработку). В остальных секторах ситуация в целом неустойчивая, а динамика прибыли в большей степени определяется ценовым фактором, чем ростом выпуска. Особенно это заметно в розничной торговле – на фоне вялого потребительского спроса и отсутствия роста товарооборота отрасль испытывает трудности из-за опережающего роста цен производителей по сравнению с потребительскими ценами, что не позволяет переложить возросшие издержки на потребителей.

Тем не менее, как отмечается в докладе, надежда на положительную динамику на основе привычных источников роста еще сохраняется: нефть Urals подорожала с $51 за баррель в I-III кварталах до $62 в первой половине ноября. «Если этот уровень цен удержится, то в 2018 г. экономический рост должен составить около 1,5%, причем многое будет зависеть от внешнего спроса. Однако столь высокий уровень цен на нефть, во многом обусловленный обострением политической ситуации в Саудовской Аравии, повышает вероятность его последующего проседания, с соответствующим, теперь уже негативным, воздействием на российскую экономику», – обратили внимание в «Центре развития».

Усилившаяся за последние годы мировая конкуренция на рынке «черного золота» делает такой сценарий развития событий очень вероятным, прогнозируют эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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