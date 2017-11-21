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Вторник, 21 ноября 2017, 15:36 мск

Москва

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Задержаны два предполагаемых участника перестрелки в «Москва-Сити»

Задержаны два предполагаемых участника перестрелки в «Москва-Сити»

По громкому уголовному делу о перестрелке на территории комплекса «Москва-Сити» задержаны два человека. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подозреваемые в причастности к преступлению – мужчины 1988 и 1977 годов рождения. Сейчас с ними проводятся опознания, очные ставки и другие следственные действия.

Кроме того, удалось установить автомобили, на которых подозреваемые скрылись с места происшествия.

Напомним, конфликт разгорелся вечером 17 ноября между неустановленными посетителями и сотрудниками частного охранного предприятия, а также вольнонаемными работниками вневедомственной охраны. В результате шесть охранников получили огнестрельные ранения различной тяжести и были госпитализированы. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а затем передано в управление по расследованию особо важных дел.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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