Шок! В Москве мужчина затушил сигарету о лицо ребенка

В Москве 10-летний ребенок получил ожог после того, как неизвестный мужчина затушил о его лицо сигарету. Пострадавший был госпитализирован, передает «Рен-ТВ»
У ребенка диагностирован ожог 1 степени. После осмотра он был отпущен домой.
В МВД эту информацию подтвердили. По факту происшествия проводится проверка.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 21.11.17
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