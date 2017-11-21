Шок! В Москве мужчина затушил сигарету о лицо ребенка

В Москве 10-летний ребенок получил ожог после того, как неизвестный мужчина затушил о его лицо сигарету. Пострадавший был госпитализирован, передает «Рен-ТВ»

У ребенка диагностирован ожог 1 степени. После осмотра он был отпущен домой.

В МВД эту информацию подтвердили. По факту происшествия проводится проверка.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.11.17

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