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Вторник, 21 ноября 2017, 15:38 мск

Москва

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Шок! В Москве мужчина затушил сигарету о лицо ребенка

Шок! В Москве мужчина затушил сигарету о лицо ребенка

В Москве 10-летний ребенок получил ожог после того, как неизвестный мужчина затушил о его лицо сигарету. Пострадавший был госпитализирован, передает «Рен-ТВ»

У ребенка диагностирован ожог 1 степени. После осмотра он был отпущен домой.

В МВД эту информацию подтвердили. По факту происшествия проводится проверка.

Москва, Ольга Ветрова

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