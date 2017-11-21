«Хотя бы один миллион»: в Москве налетчик не смог выпросить деньги в банке и сбежал

Московская полиция разыскивает грабителя-неудачника, сбежавшего с места преступления с пустыми руками.

Атаке неизвестного налетчика подвергся банк в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, злоумышленник явился в финансово-кредитную организацию на Большой Полянке и стал добиваться встречи с управляющим. В разговоре с ним, угрожая ножом, он потребовал 40 млн рублей. Получив отказ, грабитель уменьшил запросы и попросил «хотя бы один миллион». Однако сотрудник банка был непреклонен, пригрозил полицией, после чего налетчик испугался и скрылся.

Полиция ведет розыск налетчика.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.11.17

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