Дети за 120 тысяч рублей: няне ребенка за его продажу вынесен приговор

В Москве 59-летняя няня Сабохат Ортикова продала младенца, которого нянчила, за 120 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, обвиняемой вынесен приговор: суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Инцидент произошел феврале 2016 года. Обвиняемая по просьбе ранее незнакомой женщины согласилась на время отсутствия за денежное вознаграждение ухаживать сыном, 2016 года рождения. Впоследствии она решила продать ребенка и 25 мая 2016 года совершила сделку «купли-продажи» малыша, получив 120 тысяч рублей, после чего была задержана сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по «б,з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В ведомстве отметили, что обвиняемая долгое время скрывала свое настоящее имя и фамилию. Установить ее личность удалось после запросов об оказании правовой помощи в страны СНГ. Кроме этого был проведен ряд судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические, чтобы установить личности и местонахождение биологических родителей ребенка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.11.17

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