Игорь Стрелков о кризисе в Луганске: состояние плачевнейшее

Ситуация в Луганской народной республике «плачевнейшая» – без немедленного и полномасштабного вмешательства Вооруженных сил РФ в случае наступления украинских ВСУ народные республики будут разгромлены. Такое мнение высказал известный общественно-политический деятель, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«В общем, даже двух суток без немедленного и полномасштабного вмешательства ВС РФ в случае наступления укров – у «республик», наверное, не будет – «корпуса» будут разгромлены сразу и везде, где укры соизволят их атаковать», – пишет Стрелков на своей странице «Вконтакте».

Он обратил внимание, что «укомплектованность подразделений на фронте – в целом, не выше 30%, при этом, конечно же, менее всего личного состава в пехоте, и не менее одной трети военнослужащих – небоеспособны по медицинским (алкоголизм и наркомания, в том числе) показаниям и моральным качествам».

«Техническое состояние – во многом на уровне конца позапрошлого века. А состояние «военной мысли» – на уровне варваров «до античного периода», – заявил Стрелков, комментируя свою встречу с прибывшим из Донбасса ветераном ополчения Андреем Морозовым («Мурз»).

Немногим ранее Морозов в своем блоге обрисовал ситуацию в ЛНР в мрачных тонах. Он обратил внимание, что есть две Луганские народные республики, в одной из которых начали делить власть и деньги.

В одной республике – это фронт, окопы, сырость, грязь, холод, ежедневные обстрелы, регулярно – полноценные бои, раненые, убитые. «Это опустевшие прифронтовые городки и посёлки. Это постоянная нехватка всего, начиная с простой военной полевой обуви и заканчивая оптикой и цифровой радиосвязью. Это ремонт машин, лечение раненых, покупка критически необходимого снаряжения – за свой счёт или за счёт волонтерских организаций», – пишет Морозов.

По его словам, вторая ЛНР, эпицентр которой находится в Луганске, живет почти полноценной мирной жизнью. «В общем и целом многолюднее, у комсостава появляются «выходные и праздники»… Вокруг появляются милые кабачки-ресторанчики и магазинчики с козырным бухлишком, дорогие иномарки. Наконец, в самом эпицентре имеет место быть чудо природы – полноценное круглосуточное водоснабжение», – отметил он.

«Так вот. Сейчас делят между собой власть и деньги люди, живущие во второй ЛНР. Люди, по моему личному мнению, наглухо оторванные от жизни в первой ЛНР. И, на мой взгляд, слабо себе представляющие, как должна вести себя правящая элита воюющей страны», – констатировал Морозов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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