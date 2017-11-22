Киев довольно потирает руки: «личные амбиции» губят Луганскую республику

Конфликтная ситуация, которая разворачивается в Луганской народной республике (ЛНР), играет на руку майдановской власти в Киеве и бьет по имиджу России. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Как считает эксперт, причиной нового внутреннего конфликта в ЛНР могла стать попытка передела власти внутри непризнанной республики.

«Украинский менталитет, в плохом смысле этого слова «украинский» – есть известная поговорка «где два хохла – там три гетмана» – он и здесь берет свое. Неважно, каким флагом машет человек: флагом Евросоюза или российским – если у него менталитет нетоварищеский, не может он свои личные амбиции ради общего дела засовывать себе глубоко в одно место, то все кончается такими вот подставами», – констатировал Матвейчев.

Он пояснил, что ЛНР, которая сейчас и так находится практически в осадном положении, должна была объединиться «перед лицом врага», но сейчас обстановка в Луганске крайне негативная.

«Это и для них плохо, и для имиджа России плохо. Они сейчас радуют всех майдановцев, которые будут на них тыкать пальцем и говорить: ха-ха-ха, смотрите, что у этих «террористов» происходит», – сказал он.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что прогнозировать дальнейшее развитие событие еще рано. «Вариантов много будет всяких», – заключил он.

При этом эксперт напомнил, что именно такая разрозненность и «украинский менталитет» стали причиной событий 2014 года.

«Он (менталитет) берет свое и в Киеве, если б не этот менталитет, не было бы никаких майданов. Он свое берет на Донбассе, он в Севастополе, к сожалению, до сих пор процветает», – сказал эксперт.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела.

Однако МВД ЛНР отказалось подчиняться Плотницкому и фактически перешло на осадное положение. Ряд правительственных зданий оцепили люди в камуфляжах, масках, вооруженные автоматами. Корнет выступил с обращением к жителям Луганска, в котором опроверг слухи о своей отставке и обвинил ряд высокопоставленных лиц в связях с Украиной. В ответ Плотницкий назвал происходящее попыткой переворота.

После этого сотрудники МВД обесточили телецентр и весь прилегающий к нему район. Начались перебои с мобильной связью. Позже представитель украинского МВД Артем Шевченко заявил, что Игорь Плотницкий вместе с семьей бежал в Россию. Украинские СМИ утверждают, что семья главы ЛНР находится в Воронеже, а сам он – в Донецке Ростовской области.

По данным некоторых источников, Кремль в конфликте Плотницкого и Корнета встал на сторону последнего. В Кремле это опровергли и подчеркнули, что события в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска в Кремль не обращался. В ДНР также заверили, что они не принимают участие в луганском конфликте.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.11.17

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