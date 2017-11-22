Неразбериха в Луганске выгодна Порошенко / Создание Новороссии откладывается на неопределенный срок

Из Луганской народной республики (ЛНР), где накануне произошел «переворот», поступают противоречивые сведения. Одни говорят, что ее глава Игорь Плотницкий покинул ЛНР, другие это опровергают. Однако в любом случае Украина воспользуется нынешней «неразберихой». Ситуацию в республике интервью РИА «Новый День» прокомментировала член Союза писателей ДНР Елена Громова.

«Пока сложно сказать, что там происходит. К сожалению, Республику сотрясают внутренние разборки», – отметила она. По ее мнению, Плотницкий, скорее всего, удержится у власти, если только к его противникам не присоединится еще какая-либо сила.

В то же время Громова отметила, что в чью бы пользу ни завершился конфликт, Украина воспользуется ситуацией. «И уже пользуется. Все это – очередной повод сказать, как все плохо в Народных Республиках и отвлечь внимание от украинских проблем, от преследования русских, от вандализма в отношении Вечного огня, от вопросов «За что стояли на майдане?». Будет новый предлог заявить: «В ЛНР власть не поделят». А это способ держать в узде население восточных регионов, преувеличивая и раздувая любые трения и любые конфликты в ДНР и ЛНР», – сказала Громова.

По ее оценке, объединение Луганской и Донецкой республик сейчас вряд ли произойдет, так как Россия и руководство ЛНР-ДНР настроены соблюдать Минские договоренности, которые сковывает не только Украину, «которая все равно нарушает соглашения и ведет обстрелы мирных жителей, но и, прежде всего, сами Республики».

Она также считает, что нынешнему обострению не стоит придавать решающего значения и, тем более, возлагать на него какие-то надежды.

«Идея Новороссии, конечно, рано или поздно все равно восторжествует. Просто для этого потребуется больше времени», – заключила Громова.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.11.17

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