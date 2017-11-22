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Джабраилов доволен приговором: стрельба в отеле стоила ему 500 тысяч рублей

Джабраилов доволен приговором: стрельба в отеле стоила ему 500 тысяч рублей

Экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов оштрафован на полмиллиона рублей за стрельбу в московском отеле. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы. «Я более чем доволен приговором», – прокомментировал предприниматель.

Как известно, скандальный инцидент произошел в конце августа в московской гостинице Four Seasons, которая расположена рядом с Кремлем на Охотном Ряду. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили в комнате многочисленные дырки от пуль в полу и потолке. Тогда же у бизнесмена был обнаружен «белый порошок».

Экс-сенатор обвинялся по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Прокурор просил два года условно для Джабраилова, однако защита настаивала на штрафе. Обвиняемый также просил снисхождения, ссылаясь на «предыдущую жизнь и то, что сделал для родины». Он также напоминал, что неоднократно публично извинялся перед стороной, «которая якобы считается пострадавшей», передает РБК.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал бизнесмена за употребление наркотиков на четыре тысячи рублей. Он был признан виновным в правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача).

Джабраилов является совладельцем «Аванти СтройГрупп», которая возводит ЖК «ЗИЛАРТ» на территории бывшего ЗИЛа, и компании «МС Регион».

Москва, Ольга Ветрова

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