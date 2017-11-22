Задержаны псевдоэкстрасенсы, «лечившие» клиентов по телефону

В Подмосковье и Ставропольском крае задержаны члены этнической группы – лжеэкстрасенсы и псевдоцелители, оказывавшие «помощь» по телефону. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные организатор и 8 участников в возрасте от 26 до 40 лет. Следователи установили, что «врачеватели» организовали колл-центр в Пятигорске, через который продавали якобы целительные предметы. Реклама о работе так называемого «Целительного центра» размещалась в СМИ.

В октябре 2016 мошенники обманули жительницу подмосковного Домодедова, продав ей «оберег» от порчи. При этом материальный ущерб составил 1,6 млн рублей.

Кроме того, установлена причастность злоумышленников к совершению еще 22 аналогичных преступлений в столичном регионе и других местах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

В настоящее время двое «экстрасенсов» заключены под стражу, четверо – под подпиской о невыезде, еще трое – под домашним арестом.

При обысках по местам их проживания изъяты банковские карты, платежные поручения, сим- и флеш-карты, средства мобильной связи и компьютерная техника.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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