российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 ноября 2017, 16:02 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

Задержаны псевдоэкстрасенсы, «лечившие» клиентов по телефону

Задержаны псевдоэкстрасенсы, «лечившие» клиентов по телефону

В Подмосковье и Ставропольском крае задержаны члены этнической группы – лжеэкстрасенсы и псевдоцелители, оказывавшие «помощь» по телефону. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные организатор и 8 участников в возрасте от 26 до 40 лет. Следователи установили, что «врачеватели» организовали колл-центр в Пятигорске, через который продавали якобы целительные предметы. Реклама о работе так называемого «Целительного центра» размещалась в СМИ.

В октябре 2016 мошенники обманули жительницу подмосковного Домодедова, продав ей «оберег» от порчи. При этом материальный ущерб составил 1,6 млн рублей.

Кроме того, установлена причастность злоумышленников к совершению еще 22 аналогичных преступлений в столичном регионе и других местах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

В настоящее время двое «экстрасенсов» заключены под стражу, четверо – под подпиской о невыезде, еще трое – под домашним арестом.

При обысках по местам их проживания изъяты банковские карты, платежные поручения, сим- и флеш-карты, средства мобильной связи и компьютерная техника.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.17

Москва может выслать молдавских гастарбайтеров. В ответ на очередной демарш Кишинева. / Врачи 20 минут наблюдали, как пациент умирал на полу больницы. Вопиющим инцидентом занялся СКР. / Хлопонин: Россияне пьют до 40% фальсифицированного коньяка. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье возбуждено дело о незаконной стройке вблизи озера Круглое

В подмосковном Домодедове перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Сколько стоят дети: в Подмосковье женщина продавала будущего ребенка за 300 тысяч

Дело «пьяного» мальчика: Защита Ольги Алисовой обжаловала приговор

«Громкое дело»: в Подмосковье убийца байкеров получил пожизненный срок

В Подмосковье арестован подозреваемый в жестоком убийстве жены и дочери

В Подмосковье дети отравились неизвестным лекарством

СКР добился отстранения врача, признавшего 6-летнего мальчика пьяным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров

Москва, все новости

Москва может выслать молдавских гастарбайтеров

Скандалы и происшествия /

Врачи 20 минут наблюдали, как пациент умирал на полу больницы. Вопиющим инцидентом занялся СКР

Общество /

Хлопонин: Россияне пьют до 40% фальсифицированного коньяка

Джабраилов доволен приговором: стрельба в отеле стоила ему 500 тысяч рублей

Политика /

Кадыров получил очередную медаль – за заслуги в медицине от РАН

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости