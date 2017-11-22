В Балашихе начальник отдела полиции собрал «вознаграждение» с подчиненных / Возбуждено уголовное дело

В подмосковной Балашихе против начальника отдела по работе с личным составом (ОРЛС) МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 5 октября он поручил начальнику отделения профессиональной подготовки ОРЛС МУ МВД России «Балашихинское» собрать с сотрудников по 5 тысяч рублей и передать ему. Деньги понадобились якобы для вознаграждения членам комиссии, которые будут принимать зачеты и контрольные нормативы по профессиональной служебной и физической подготовке. Однако никому отдавать деньги полицейский не собирался.

В ходе «оперативного эксперимента» при передаче денежной суммы в размере 445 тысяч рублей полицейский был задержан. Ему предъявлено обвинение – он полностью признал свою вину.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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