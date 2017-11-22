Насильники, снимавшие на камеру свои издевательства над 15-летней девочкой, получили тюремный срок

В подмосковном Жуковском вынесен приговор двум насильникам, надругавшимся над 15-летней девочкой. 24-летний Игорь Леонтьев получил 9 лет и 6 месяцев, 27-летний Александр Фокиди – 9 лет лишения свободы в колонии строго режима, и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на 500 тысяч рублей.

Преступление было совершено 20 мая 2016 года. Как установило следствие, Леонтьев и Фокиди «совершили в отношении 15-летней девочки насильственные действия сексуального характера». При этом издевательства они снимали на видеокамеру мобильного телефона.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального в отношении несовершеннолетней).

Во время расследования родственники одного из обвиняемых пытались сфальсифицировать медицинские документы в поликлинике Санкт-Петербурга, чтобы подсудимого признали невменяемым. Теперь ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследует дело о получении взятки врачом за внесение недостоверных сведений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.17

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