В Москве новая серия краж из банковских ячеек: пропало почти 60 млн рублей

В центре Москвы за один день из трех банковских ячеек было похищено 58 млн рублей. Как стало известно, ограбления произошли в банковских отделениях на Тверской улице и Зоологической, передает «РЕН ТВ».

По данным правоохранительных органов, из первой банковской ячейки пропало 13 млн рубелей. Практически сразу после поступления информации о первой краже в полицию обратился пенсионер, который сообщил о том, что из его сейфовой ячейки пропали около 23 млн рублей.

Затем поступило заявление о краже еще 22 млн рублей из банковской ячейки в еще одной из кредитных организаций Москвы на улице Зоологическая.

Напомним, около месяца назад также была совершена серия подобных преступлений. 31 октября из ячейки на Тверской пропало 22 млн 600 тысяч рублей, а 2 ноября из банковской ячейки в Академическом районе исчезли около 27 млн.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.11.17

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