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Четверг, 23 ноября 2017, 15:35 мск

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В Балашихе совершено нападение на сотрудника скорой помощи: проводится проверка

В Балашихе совершено нападение на сотрудника скорой помощи: проводится проверка

В подмосковной Балаших совершено нападение на сотрудника скорой медицинской помощи. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, неизвестный действовал из хулиганских побуждений использовал некий предмет в качестве оружия.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне на Береговой улице в микрорайона Железнодорожный. По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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