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Пятница, 24 ноября 2017, 11:01 мск

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В Москве подростки забили до смерти мужчину

В Москве подростки забили до смерти мужчину

В Москве полицейские задержали троих подростков, забивших до смерти 25-летнего мужчину. Преступление было совершено во время совместного распития спиртного, когда между ними произошла ссора.

В результате подростки напали на собутыльника и скрылись, передает РИАМО со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что мужчина был обнаружен на Шипиловскоу улице около дома №41. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга тяжелой степени, субдуральной гематомой. Однако спасти его не удалось – на следующий день мужчина скончался.

Подростки 2001-го, 2000-го и 2002-го годов рождения были задержаны в своих квартирах и уже изобличены в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

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