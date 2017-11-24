Рабочих завалило грунтом на стройке около ТЦ «Мега Теплый Стан»

Двух человек завалило грунтом на территории торгового центра «Мега Теплый Стан». Обвал произошел в котловане строящегося объекта на Калужском шоссе.

Рабочих, получивших травмы, осматривают медики. Площадь обрушения составила пять квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах,

О случившемся пишут и пользователи соцсетей.

Информацию о ЧП на Калужском шоссе подтвердили в пресс-службе московского главка МВД.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.11.17

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