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NewDayNews.ru

Пятница, 24 ноября 2017, 14:34 мск

Москва

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Рабочих завалило грунтом на стройке около ТЦ «Мега Теплый Стан»

Рабочих завалило грунтом на стройке около ТЦ «Мега Теплый Стан»

Двух человек завалило грунтом на территории торгового центра «Мега Теплый Стан». Обвал произошел в котловане строящегося объекта на Калужском шоссе.

Рабочих, получивших травмы, осматривают медики. Площадь обрушения составила пять квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах,

О случившемся пишут и пользователи соцсетей.

Информацию о ЧП на Калужском шоссе подтвердили в пресс-службе московского главка МВД.

Москва, Ольга Ветрова

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