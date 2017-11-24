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Врачебная ошибка: в Подмосковье 2-летняя девочка умерла в больнице

Врачебная ошибка: в Подмосковье 2-летняя девочка умерла в больнице

В подмосковном Щелкове 2-летняя девочка умерла в больнице из-за ошибки врачей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло в конце октября в ГБУЗ МО «Монинская больница». В течение практически суток с 14 часов 26 октября до 19 часов 45 минут 27 октября неустановленные лица из числа работников Щелковской подстанции медицинской помощи, районной больницы № 1 и Монинской больницы не могли правильно оказать медицинскую помощь ребенку. В результате девочка умерла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и причастные к преступлению лица.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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