Кризиса «нет»: ВЭБ констатировал новый спад российской экономики

Российская экономика по итогам сентября и октября возобновила падение. По оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), уже два месяца подряд наблюдается снижение индекса ВВП. Если в сентябре этот показатель со снятой сезонностью сократился на 0,1%, то в октябре спад усилился до 0,3%.

«К соответствующему периоду прошлого года рост ВВП в октябре уменьшился до 1,0% против 1,9% в сентябре текущего года», – говорится в оперативном обзоре банка.

Экономисты обратили внимание, что негативную динамику, очищенную от сезонной и календарной компоненты, продемонстрировали обрабатывающие производства (-0,7%), производство электроэнергии, газа и воды (-1,5%), розничная торговля (-0,9%), производство продукции сельского хозяйства (-2,0%) и строительство (-0,6%).

В то же время положительное влияние на ВВП оказали лишь добыча полезных ископаемых (0,1%), транспорт (1,2%) и чистые налоги (0,1%). Платные услуги с исключением сезонного и календарного факторов остались на уровне сентября текущего года.

Как считают экономисты ВЭБа, торможение экономического роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года связано с замедлением практически всех макроэкономических показателей, кроме добычи полезных ископаемых и платных услуг, сохранивших значения предыдущего месяца. В итоге в годовом выражении в октябре 2017 года рост ВВП снизился до 1,0%, а за январь-октябрь рост экономики составил 1,6%.

Комментируя сложившуюся ситуацию, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач констатировал, что «в октябре стали более заметными негативные тенденции, сформировавшиеся в третьем квартале».

«В промышленном росте наступила пауза. По нашей оценке, в октябре промышленность сократила отгрузку на 0,5% после снижения на 0,7% в сентябре. Продолжает сокращаться добыча газа из-за насыщения экспортных рынков. В результате сохранения относительно теплой погоды усилился спад в производстве и распределении электроэнергии и газа. Ускорился спад в обрабатывающих отраслях. В сентябре-октябре это было связано, главным образом, с падением производства в металлургии и машиностроении, а в октябре к ним добавилась деревообработка», – отметил Клепач.

По его оценке, судя по всему, за этим стоит сокращение внутреннего спроса, при том, что динамика поставок на экспорт сохраняется относительно благоприятной. В то же время продолжает ослабляться инвестиционный спрос.

«Всплеск инвестиций во втором квартале, который в основном отражал инвестиции госсектора и топливного комплекса, оказался временным. Инвестиции после сокращения в третьем квартале продолжили снижаться и в октябре. Косвенно об этом можно судить по данным производства продукции машиностроения, а также строительства, которое тоже второй месяц подряд демонстрирует сокращение выпуска», – обратил внимание Клепач.

Он также отметил, что в октябре также наблюдалась некоторая коррекция в росте потребительских расходов, которые показывали уверенный восстановительный рост на протяжении практически всех прошедших месяцев текущего года. Однако в то же время, в 2017 году восстановительный рост заработных плат и снижение инфляции пока не смогли привести к увеличению доходов населения.

«К началу 2017 года доходы перестали падать, но в течение года по-прежнему остаются на 12-14% ниже, чем в конце 2013 года. Наблюдаемый рост доходов в третьем квартале не стал устойчивым и практически полностью был компенсирован спадом в октябре», – сказал Клепач.

По его мнению, в четвертом квартале годовой рост экономики, скорее всего, также составит около 1%, снизившись с 1,8% в третьем квартале. «В оставшиеся месяцы года мы ожидаем сохранения слабого инвестиционного спроса. Это связано с дальнейшим снижением государственных инвестиций, при необходимости наращивания социальных расходов, а также с сохранением жестких кредитных условий. Относительно теплая погода в ноябре будет сдерживать промышленное производство. В целом за 2017 год темп роста ВВП оценивается в диапазоне 1,5-1,7%», – считает Клепач.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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