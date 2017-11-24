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Пятница, 24 ноября 2017, 19:02 мск

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В Подмосковье похищено 13 тонн сена

В Подмосковье похищено 13 тонн сена

В подмосковных Серебряных прудах вблизи деревни Большое Рогатово совершена крупная кража. С земельного участка пропали 39 рулонов прессованного сена общим весом более 13 тонн.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, сумма нанесенного агропредприятию ущерба – около 60 тысяч рублей.

Полиция установила и задержала подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель. Сено изъяли и вернули владельцу.

Против похитителя возбуждено уголовное дело по статье «кража», предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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