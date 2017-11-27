Смерть за рулем: водитель автобуса умер во время движения в Подмосковье

В Подмосковном Дмитрове во время движения умер водитель пассажирского автобуса, передает «Рен ТВ» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как сообщается, был автобус номер 10. Известно, что трагедия произошла на улице Космонавтов.

Обстоятельства случившегося выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.11.17

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