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Понедельник, 27 ноября 2017, 18:50 мск

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Магазинная кража в Подмосковье: похищена воздуходувочная машина

Магазинная кража в Подмосковье: похищена воздуходувочная машина

В подмосковном Волоколамском районе задержан ранее судимый 32-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи из магазина. Как сообщила пресс-сл3ужба регионального главка МВД, вор унес воздуходувочную машину.

Кража была совершена из магазина техники на Ново-Солдатской улице. «Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в течение получаса задержали правонарушителя. В ходе личного досмотра сотрудниками полиции обнаружена и изъята ранее похищенная техника», – говорится в сообщении.

Следственным отделом ОМВД России по Волоколамскому району возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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