Москва «утонула» в пробках: «Яндекс» о дорожной ситуации в Москве

Москва утопает в пробках, несмотря на строительство дорожных развязок и других попыток «оптимизации» транспортной системы, которые согласно официальным заверениями властей привели к улучшению ситуации. Между тем, согласно результатам исследования «Яндекс», за последние 5 лет передвигаться по столичным дорогам стало значительно сложнее, при чем хуже всего ситуация складывается внутри Садового кольца, где в результате летних реконструкций была сужена проезжая часть.

Адовое кольцо: пробки с 2013 по 2017 год

Статистика «Яндекс» показывает, что на Садовом кольце ситуация ухудшается второй год подряд (в этот период велась активная реконструкция центра столицы) – большую часть дня скорость движения здесь меньше, чем была в 2013 году. Причиной таких негативных тенденций, как полагают авторы исследования, могла стать как раз масштабная реконструкция улиц.

«Садовое кольцо за пять лет почти замыкалось восемь раз – пробки в одном из направлений занимали более 95% его протяжённости. А пробки длиной более трёх четвертей Садового бывают довольно часто: 97 раз за пять лет, причём 54 раза – в этом году», – говорится в исследовании.

При этом отмечается, с 2016 года (с момента наиболее активной фазы реконструкции и перестройки Москвы) в центре столицы изменилась сезонная загруженность – в летние месяцы количество пробок внутри Садового возросло.

Июнь 2017 года стал «самым тяжёлым месяцем за последние пять лет» – пробок было больше, чем обычно даже по сравнению с декабрем, когда в Москве традиционно наблюдается наплыв автомобилей из соседних регионов. В среднем, с 6 утра до 22:59 по рабочим дням внутри кольца были 8-бальные пробки. При этом в июне 2013 года пробки составляли всего 4, 4 балла.

Наравне с этим, как свидетельствуют данные «Яндекса», только за последний год скорость движения внутри Садового кольца упала на 16% утром и на 8% вечером, а с 2014 года– на 24% и 7% соответственно. «До этого загруженность в центре снижалась – в том числе из-за постепенного расширения зоны платной парковки», – подчеркивают эксперты сервиса.

«Яндекс» предупреждает, что сейчас, в конце рабочего дня, когда все одновременно пытаются выехать, становится ещё хуже – центр практически полностью встаёт.

2013-2017: Третье транспортное кольцо

Согласно данным исследования, скорость движения на дорогах между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Садовым в среднем за 5 лет днем снизилась на 6%. Днем скорость составляет всего 32 км/ч. При этом, в вечерний час пик, с 17 до 20 часов, скорость за последние 5 лет увеличилась на 20% и составляет 20 км/ч.

Как подчеркивают эксперты «Яндекс», нынешний год на ТТК оказался самым неблагоприятным годом для автомобилистов за последние 5 лет.

«Третье кольцо почти замыкалось один раз – 5 октября 2017 года. В этот день пробки на внутренней стороне ТТК составили 94%, а на внешней – 85% всей его длины. Пробки длиной более 26 километров – это 75% ТТК – были здесь всего 14 раз, в основном также в 2017», – отмечается в исследовании.

Стоит отметить, что июнь 2017 года стал самым «застойным» и для ТТК – в этом месяце пробки составляли 6,1 балла (вместо 4,6 в июне 2013 года).

МКАД: что изменилось за 5 лет

Как поясняет «Яндекс», загруженность города сильнее всего зависит от зоны между ТТК и МКАД – она самая большая и включает длинные отрезки крупных магистралей, поэтому по утрам пробки образуются в первую очередь между Третьим транспортным кольцом и МКАД.

«Ситуация в этой зоне и, соответственно, в целом в Москве по сравнению с прошлым годом изменилась не очень сильно: утром стало лучше, днём и вечером – немного хуже. Средняя скорость движения в городе в сентябре – октябре в утренний час пик (с 8 до 10 часов) была на 4% выше, чем год назад. В середине дня (14-15 часов) – на 3-4% ниже, в вечерний час пик (с 17 до 20) – примерно такая же», – говорится в исследовании.

Кроме этого, «Яндекс» отмечает, чем дальше от центра, тем лучше становится ситуация с пробками на дорогах, загруженность МКАД по сравнению с прошлым годом немного уменьшилась ночью, поздно вечером и рано утром – с 22 часов до 9. В остальное время ездить здесь стало сложнее.

Магистрали Москвы: как добраться до центра за 27 минут

В своем исследовании «Яндекс» также вычислил, по какой из магистралей можно быстрее всего добраться до центра. По скорости движения лидирует путь Рублёвское-Кутузовский. В оба часы пик (утром в центр, а вечером из центра) на этом направлении средняя скорость «достигает» 34-35 км/ч. Путь до центра здесь занимает примерно 27 минут.

Самой медленной трассой оказалось шоссе Энтузиастов. Здесь средняя скорость движения по утрам не превышает 10 километров в час, а вечером – 15. Добраться до центра по этой дороге получится только за 75 минут.

Также среди «аутсайдеров» «Яндекс» называет Щёлковское шоссе и Рязанский проспект.

В целом, согласно результатам исследования, движение на западных и северо-западных магистралях существенно быстрее, чем на востоке и юго-востоке.

При этом отмечается, что по утрам по направлению в центр средняя скорость на всех трассах увеличилась. В сторону области вечером движение ускорилось на Ленинском проспекте или Профсоюзной улице.

Рейтинг «худшего» и «лучшего» дня для московских дорог

По оценке экспертов «Яндекс», сложнее всего на московских дорогах передвигаться в снегопады. Так «самым худшим» днём для московских автомобилистов стало 25 декабря 2014 года. Из-за сильнейшего снегопада «светофор Яндекс.Пробок» несколько часов подряд показывал 10 баллов. На МКАД возникла рекордная по длине пробка – 61 километр, больше половины всей трассы.

Второе место занимает 18 января 2013 года, а третий «плохой день» был в этом году – 25 января 2017 года.

Самым спокойным днём каждый год становится 1 января. Кроме этого, меньше всего пробок бывает 2 мая и 12 июня.

Согласно результатам исследования, меньше всего пробок в Москве также по понедельникам, а самый тяжёлый день – четверг.

Днем в субботу пробок может быть даже больше, чем по понедельникам. В воскресенье дороги свободнее, чем в другие дни недели, но после 20 часов вечера, пробок больше, чем в субботу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.11.17

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