СКР выясняет подробности ЧП в новой Москве, где пострадало 2 человека

В новой Москве Следственный комитет заинтересовался ЧП на стройке у одного из торговых центров, где двух рабочих завалило грунтом. Как сообщила пресс-служба ведомства, по данному факту организована дослественная проверка.

По данным СКР, инцидент произошел днем 24 ноября при проведении земляных строительных работ на территории одного из торговых центров. В результате обвала грунта двое рабочих получили телесные повреждения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая помощь. Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает.

В настоящий момент определяется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Устанавливается, насколько была соблюдена техника безопасности при работах, как самими рабочими, так и лицами, ответственными за ее соблюдение.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», двух человек завалило грунтом на территории торгового центра «Мега Теплый Стан». Обвал произошел в котловане строящегося объекта на Калужском шоссе. Площадь обрушения составила пять квадратных метров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.17

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