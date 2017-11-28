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Вторник, 28 ноября 2017, 10:39 мск

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В Москве девушка насмерть отравилась едой из Интернета

В Москве девушка насмерть отравилась едой из Интернета

В Москве девушка 1992-года рождения умерла после употребления продуктов, заказанных через Интернет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, молодая женщина умерла в больнице 24 ноября. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет «Российская газета», девушка заказала через Интернет роллы. После ужина ей стало плохо. По данным неофициальных источников, в роллах могли оказаться токсины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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