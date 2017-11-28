В Москве девушка насмерть отравилась едой из Интернета

В Москве девушка 1992-года рождения умерла после употребления продуктов, заказанных через Интернет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, молодая женщина умерла в больнице 24 ноября. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет «Российская газета», девушка заказала через Интернет роллы. После ужина ей стало плохо. По данным неофициальных источников, в роллах могли оказаться токсины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

Треть заемщиков лишится возможности взять ипотеку. / Дед Мороз-коррупционер и травмирующая психику Снегурочка попали под запрет в детсадах. / Стоимость сигарет взлетит в 1,5 раза. После введения минимальной розничной цены на табачные изделия. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»