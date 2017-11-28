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Крупный пожар в Подмосковье: сгорело нежилое здание, пострадал один человек

Крупный пожар в Подмосковье: сгорело нежилое здание, пострадал один человек

Минувшей ночью в подмосковном Щелковском районе произошел крупный пожар: сгорело нежилое здание в деревне Медвежьи Озера, в результате чего один человек получил ранения.

Сообщение о ЧП поступило пульт диспетчера ЦППС Щелковского ПСГ накануне в 23.00.

Горела кровля здания на площади 1000 квадратных метров, при этом угрозы распространения на соседние строения не было.

Как сообщает Главное управление МЧС по Московской области, в 0:18 пожар был локализован, в 01:50 – ликвидировано открытое горение. Только в 06:05 спастелям удалось полностью ликвидировать пожар.

Пострадавший в результате ЧП был доставлен в Щелковскую центральную районную больницу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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