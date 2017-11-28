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Страшная авария в Подмосковье: погибли три человека

Страшная авария в Подмосковье: погибли три человека

Страшное авария произошла в подмосковном Волоколамском районе. Накануне на 126 км трассе М-9 «Балтия», на повороте на деревню Зубово, столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами аварии стали три человека.

Сообщение о случившемся поступило от очевидца в 22:40. Как сообщала пресс-служба главного управления МЧС по Московской области, причина ДТП – нарушение правил дорожного движения, предположительно, выезд на «встречку» одного из водителей, из-за чего произошло лобовое столкновение автомобилей «Фольксваген Пассат» и «Ниссан Х-Трейл».

В результате три человека пострадали, в том числе один ребенок. Жизнь еще троих спасти не удалось. Все пострадавшие доставлены в Волоколамскую районную больницу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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