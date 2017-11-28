В Подмосковье задержаны родители жестоко избитого 2-месячного малыша

В подмосковном Наро-Фоминске задержаны родители избитого 2-месячного малыша. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, соответствующее решение было принято с учетом тяжести совершенного деяния и широкого общественного резонанса по поводу ЧП с избиением грудного ребенка В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении родителей новорожденного меры пресечения.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в Подмосковье возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего) по факту жесткого избиения 2-месячного младенца.

По данным ведомства, 23 ноября девушка и отец ребенка пришли к дерматологу из-за появления у новорожденного синяков в области скулы. После визуального осмотра ребенка врач дал рекомендацию пройти осмотр невролога.

25 ноября в 13:30 невролог обнаружил у мальчика множественные телесные повреждения, в том числе перелом левой ноги. Врач вызвал машину скорой помощи и младенца перевезли в реанимационное отделение больницы.

По месту жительства родителей проведен обыск, у них изъяты детские пеленки со следами вещества бурого цвета.

ЧП с избиением ребенка взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В аппарате детского омбудсмена отмечали, что родители малыша заподозрены в рукоприкладстве. Известно, что это второй ребёнок 17-летней матери, первого она родила в 14 лет. Отцу малыша – 21 год. Оба родителя уже прошли тест алкогольное и наркотическое опьянение, результат – отрицательный.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

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