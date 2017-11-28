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СМИ: Мать бывшего замминистра культуры Пирумова найдена мертвой

СМИ: Мать бывшего замминистра культуры Пирумова найдена мертвой

Мать бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова найдена мертвой в своей квартире в Москве. Ее тело обнаружено в ванной комнате 24 ноября, передает «Рен ТВ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что на теле женщины при осмотре эксперты зафиксировали повреждение шеи. По предварительным данным, этот ушиб возник из-за падения в ванную. Проводится медэкспертиза.

Известно также, что женщина проживала одна в квартире.

Напомним, бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов обвинялся в крупных хищениях при ресторации объектов культурного наследия и был приговорён к 1,5 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Однако Пирумова освободили в зале суда, так как он провел назначенный ему срок в СИЗО.

Москва, Ольга Ветрова

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