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Вторник, 28 ноября 2017, 14:17 мск

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Жительница Балашихи продала новорожденную дочь за 10 тысяч рублей

Жительница Балашихи продала новорожденную дочь за 10 тысяч рублей

Жительница подмосковной Балашихи продала своего новорожденного ребенка за 10 тысяч рублей. Покупателями стали супруги из Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета.

По данным ведомства, в мае 2015 года будущая мать и уфимская супружеская пара через Интернет договорились о сделке по удочерению ребенка за денежное вознаграждение. На роды беременная женщина приехала в Уфу. После появления в роддоме на свет малышки супруги передали ей 10 тысяч рублей, а после выписки забрали ребенка для последующего удочерения.

Теперь против 31-летней биологической матери, а также «покупателей» младенца возбуждены уголовные дела о «торговле людьми».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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