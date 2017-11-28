Жительница Балашихи продала новорожденную дочь за 10 тысяч рублей

Жительница подмосковной Балашихи продала своего новорожденного ребенка за 10 тысяч рублей. Покупателями стали супруги из Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета.

По данным ведомства, в мае 2015 года будущая мать и уфимская супружеская пара через Интернет договорились о сделке по удочерению ребенка за денежное вознаграждение. На роды беременная женщина приехала в Уфу. После появления в роддоме на свет малышки супруги передали ей 10 тысяч рублей, а после выписки забрали ребенка для последующего удочерения.

Теперь против 31-летней биологической матери, а также «покупателей» младенца возбуждены уголовные дела о «торговле людьми».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

Упал в Атлантику: Роскосмос потерял запущенный с космодрома Восточный спутник. Аппарат не вышел на целевую орбиту. / Кудрин: 13% профессий «вымрут» через 10 лет. / Что произошло с Табаковым? Две версии болезни знаменитого артиста. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»