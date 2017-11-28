В Подмосковье в заброшенном колодце обнаружен труп мужчины

В Пушкинском районе Подмосковья в заброшенном бетонном колодце полгода пролежало тело мужчины. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, страшная находка была обнаружено накануне в селе Братовщина на территории ДНТ «Плановый работник».
По предварительным данным, смерть неизвестного наступила около 6 месяцев назад. Организована доследственная проверка, выясняется личность погибшего, назначено судебно-медицинское исследование тела.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 28.11.17
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