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Вторник, 28 ноября 2017, 14:16 мск

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В Подмосковье в заброшенном колодце обнаружен труп мужчины

В Подмосковье в заброшенном колодце обнаружен труп мужчины

В Пушкинском районе Подмосковья в заброшенном бетонном колодце полгода пролежало тело мужчины. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, страшная находка была обнаружено накануне в селе Братовщина на территории ДНТ «Плановый работник».

По предварительным данным, смерть неизвестного наступила около 6 месяцев назад. Организована доследственная проверка, выясняется личность погибшего, назначено судебно-медицинское исследование тела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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