В Москве программист попался на распространении вредоносного ПО

В Москве молодой человек обвиняется в реализации контрафактного программного обеспечения и создании «вредоносных программ». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемый совершал свои махинации в сентябре 2017 года из офиса столичной компании, расположенной на Люблинской улице. Ущерб правообладателям реализации различного контрафактного программного обеспечения оценивается в 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст.146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»), и ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование, и распространение вредоносных компьютерных программ»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

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