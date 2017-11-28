«Делимобиль» решил награждать стукачей

«Делимобиль» объявил о новой акции по борьбе с курильщиками в салонах своих автомобилей – стукачам обещают вознаграждение. Как говорится в пресс-релизе каршеринговой компании, за присланное фото с фиксацией времени, регистрационного знака и места автомобиля с курильщиками любой пользователь может получить 500 рублей бонуса на свой счет.

Отмечается также, что «Делимобиль» за два года работы за курение в салонах оштрафовал порядка 300 человек.

«Сумма штрафа за такое нарушение составляет 2 000 рублей, а при неоднократном нарушении правил пользователь попадает в «черный список». Информация о том, что в автомобилях сервиса запрещено курить, указана в пользовательском соглашении», – говорится в сообщении.

Раньше курильщиков выявляли с помощью датчиков дыма, установленных во всех делимобилях, сигнал от которых поступал в диспетчерскую сервиса, также иногда о нарушителях сообщали другие каршероводы и прохожие.

«Среди нарушений правил пользования нашими автомобилями наиболее частым является курение в салонах», – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Делимобиля Леонид Сысоев и добавил, что количество курильщиков постепенно сокращается.

«Делимобиль» начал работу в Москве в 2015 году под покровительством столичного правительства. По данным СМИ, владеет компанией ООО «Каршеринг Руссия», 51% доли в уставном капитале которого принадлежит люксембургскому офшорному фонду «МК Листед Секьюритиз» итальянского инвестора Винченцо Трани. Под тем же регистрационным номером и тем же адресом в реестре указана компания Mikro Kapital, в котором партнером числится российский бизнесмен-оппозиционер Денис Саклаков, заявлявший о намерении уехать из России. Некоторые источники утверждают, что Саклаков может являться близким другом руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

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